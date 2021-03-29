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نيويورك تايمز: نجاح تعويم "إيفر جيفين" يزيد الآمال بعودة الملاحة قريبا للقناة

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تداول خبر نجاح جهود إعادة تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس عناوين الصحف الأمريكية، فقالت صحيفة نيويورك تايمز إن السفينة إيفر جيفين قد تم إعادة تعويمها جزئيا فى صباح اليوم الإثنين، وأصبحت شبه حرة مما يزيد الآمال باستنئاف المرور قريبا فى قناة السويس والحد من التداعيات الاقتصادية لهذا التعطيل.


وأضافت الصحيفة أن القمر والمد والجزر قدم مساعدة لفرق الإنقاذ التي تعمل فى البر والبحر لمدة خمسة أيام وليال متتالية. ومع تضخم مستويات المياة بين عشية وضحاها، أثمرت الساعات التي شهدت أعمال الحفر عن إعادة تعويم السفينة ببطء، بحسب ما قال المسئولون.

وأعربت السلطات المصرية ومسولو الشحن عن ثقتهم الكبيرة بان السفينة ستكون حرة قريبا وبشكل كامل، مشيرين على أن العملية المعقدة لا تزال مستمرة.

ونشرت قناة NBC News الخبر العاجل بنجاح كبير لجهود إعادة تعويم السفينة، ونقلت تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئس هيئة قناة السويس التي قال فيها إن السفينة إيفر جرين قد تم تعويمها بنجاح بعدما استجابت لمناورات السحب والقطر. وأضاف أن مؤخرة السفينة الآن على بعد 102 متر من الشاطئ.

وأبرزت شبكة سى إن إن الخبر فى صدارة الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكترونى، وقلت إن لقطات الفيديو من عملية الإنقاذ أظهرت أن مؤخرة السفينة قد ابتعد عن ضفة القناة، أشارت على ان السلطات ستواصل الآن المؤخرة بعيدا عن الضفة مع عملهم من اجل سحب المقدمة

وقالت سى إن إن إن الناس فى القناة بدأوا يحتفون مع الإعلان عن الأنباء، وهتف أحد الأشخاص فى أحد مقاطع الفيديو قائلا الحمد لله السفينة تحركت وأضاف الله أكبر.


نيويورك تايمز: نجاح تعويم "إيفر جيفين" يزيد الآمال بعودة الملاحة قريبا للقناة
نيويورك تايمز: نجاح تعويم "إيفر جيفين" يزيد الآمال بعودة الملاحة قريبا للقناة
نيويورك تايمز: نجاح تعويم "إيفر جيفين" يزيد الآمال بعودة الملاحة قريبا للقناة
نيويورك تايمز: نجاح تعويم "إيفر جيفين" يزيد الآمال بعودة الملاحة قريبا للقناة
نيويورك تايمز: نجاح تعويم "إيفر جيفين" يزيد الآمال بعودة الملاحة قريبا للقناة
نيويورك تايمز: نجاح تعويم "إيفر جيفين" يزيد الآمال بعودة الملاحة قريبا للقناة

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