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الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  مسحة طبية صباح اليوم الاثنين؛ استعدادا للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المريخ المرتقبة، بعدما حدد الجهاز الفني موعد رحلة السودان، المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.


ومن المقرر أن يلحق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده، في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون ٢٠٢١.


يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس؛ استعدادا لمباراة المريخ، وشهدت التدريبات انتظام أيمن أشرف، مدافع الفريق، بعد الاطمئنان على حالته.

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