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بحجة توفير العمل بالخارج.. ضبط شخص لإحتياله علي المواطنين بعين شمس

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجھزة الأمنیة من ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (
صاحب شركة لإلحاق العمالة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة – له معلومات جنائية) بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المشار إليه وبحوزته ( 11جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة "غير مقيدين بالدفاتر الخاصة بالشركة")، وبمواجهته إعترف بإدارة الشركة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، كما أمكن التوصل إلى أحد المجنى عليهم (مقيمة بمحافظة الشرقية) وبإستدعائها إتهمته بالإستيلاء منها على مبلغ مالى عقب إيهامها بقدرته على توفير فرصة عمل لها بإحدى الدول الأجنبية.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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