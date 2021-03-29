محافظ القليوبية يفتتح الورشة التدريبية لمسئولي المراكز التكنولوجية

افتتح عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الورشة التدريبية لتدريب مسئولي المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، على كيفية تقديم خدمات المواطنين من خلال بوابة "خدمات المحليات" والتي تقدم الخدمات الحكومية الخاصة للمواطنين بالأحياء والمدن والدواوين.



حضر الافتتاح، الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والعميد ضياء طلعت الشريف مدير مشروع تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والمسئول عن تطوير محافظة القليوبية.



وأكد المحافظ خلال حديثه لمسئولي المراكز التكنولوجية، أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم، وتعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، والتي تأتي ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وخلال ورشة العمل جرى تقديم شرح وافٍ للحاضرين بكافه التفاصيل والخدمات المقدمة على بوابة "خدمات المحليات" بهدف تدريب مديري المراكز التكنولوجية والعاملين بها على كيفية التعامل مع المواطنين، وسرعة تلبية طلباتهم لإنهاء مصالحهم بسهوله ويسر، مؤكدًا أنه جرى تطبيق كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا أثناء إنعقاد الورشة.



وأوضحت نائب المحافظ، أن مشروع تطوير الخدمات الحكومية "المحليات" يهدف إلى دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة، لسرعه تقديم خدمة متميزة وسريعه للمواطن مع سرعه استرجاع المعلومات، والحفاظ على سريه البيانات، وتيسيرا على الموظف أثناء أداء الأعمال المكلف بها، وتحقيق الترابط بين جهات العمل المختلفة من خلال الشبكة المحلية.