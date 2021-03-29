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موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا الإسبانية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة يوم السبت الموافق 10 أبريل ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.


وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره برشلونة يوم السبت 10 أبريل في كلاسيكو الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.


وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره برشلونة يوم السبت 10 أبريل في كلاسيكو الدوري الإسباني على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.


ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة بينما يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

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موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

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