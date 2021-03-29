Advertisements

بلومبرج: تعويم "إيفر جيفين" خطوة لعودة الحركة بأهم ممرات التجارة فى العالم

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تداولت وكالة بلومبرج الأمريكية نجاح جهود إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وقالت فى تقرير على موقعها الإلكترونى قبل قليل، إن العمل لتحرير سفينة الحاويات العملاقة فى قناة السويس قد أثبت نجاحه، وستتواصل فى الساعات القليلة المقبلة، فى خطوة هامة نحو عودة الحركة لأحد أكثر ممرات التجارة أهمية فى العالم.

وأشارت الشبكة إلى أن السفينة إيفر جيفين قد تم إعادة تعويمها فى صباح الاثنين، ومن المقرر استئناف المناورات مجددا فى الحادية عشر والنصف صباح اليوم، مع ارتفاع مستوى المياه إلى أقصى حد لها.، بحسب ما قالت هيئة قناة السويس فى بيان.

وتجرى الجهود لتجهيز عبور السفينة العملاقة القناة وخروجها منها، بحسب ما قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس السيسى. وأضاف مميش أن اليوم ستبدأ خطتهم لعبور كافة السفن، وسيستغرق الأمر أسبوعا لخروج كافة السفن من قناة السويس.

وعرضت شبكة سى إن عن على موقعها باللغة العربية مقطع فيديو يظهر نجاح جهود تحرك السفينة، وقالت إن الجهود المبذولة لتحريك إيفر جيفين قد تكللت بالنجاح.

من ناحية أخرى، أبرزت صحيفة وول ستريت جورونال الخبر فى صدارة الصفحة الرئسية لموقعها الإلكترونى، وقالت إن المهندسين فى قناة السويس نجحوا جزئيا فى تحرير السفينة العالقة فى القناة جزئيا وتعمل القاطرات حاليا من أجل تقويم مسارها، مما يعيد قريبا فتح طريق التجارة الحيوى وينهى أيام من اضطراب الإمدادات العالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد تعويم السفينة سوابق السفينة الجانحة تعويم السفينة تعويض عقارات الدائري السفينة الجانحة

أخبار تهمك

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 17 ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من مدرب منتخب إسبانيا بعد أحداث مباراة جورجيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة الا ربع

نجم منتخب مصر يتلقى هدية ثمينة من صلاح

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

أسلحة رئيس برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 20 ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الضباط بحري مروة السلحدار تكشف حقيقة قياداتها السفينة الجانحة في قناة السويس

بينهم السعودية واليونان.. من يساند مصر في إعادة تعويم السفينة الجانحة؟

عضو إدارة قناة السويس السابق: اتوقع تعويم السفينة العالقة خلال ساعات

الحمد لله يا شباب.. فيديو يرصد لحظة تحرك السفينة الجانحة

رسميا.. شركة Inchcape للشحن تعلن تعويم السفينة الجانحة بنجاح

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

10:26 ص

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان