وزارة الداخلية تواصل إحتفالاتها بالمرأة المصرية "صور"



قامت وزارة الداخلية بتنظيم إحتفاليات بمختلف المحافظات لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلًا عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهم.





وفى ذات السياق قامت وزارة الداخلية بإيفاد مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية المسنات لتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للمقيمات بها مع تقديم هدايا رمزية، مع مراعاة التدابير الإحترازيه لفيروس كورونا، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الام.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.



وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتقديرًا للدور الهام للمرأة المصرية.. وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للإحتفاء بمكانة المرأة منها الإحتفال باليوم العالمى للمرأة، يوم المرأة المصرية، عيد الأم".



