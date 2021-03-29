Advertisements

ضبط (12202) أشخاص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements


تمكنت جهود أجهزة الأمن، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية،
، خلال 24 ساعة من ضبط (12202) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12127) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (75) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (569) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (151) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1075) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

أخبار تهمك

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

منذ نصف ساعة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 14 ساعة

نجم منتخب مصر يتلقى هدية ثمينة من صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

أسلحة رئيس برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

10:35 ص

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

11:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان