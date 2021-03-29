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برنامج سفراء الأزهر يناقش دور "المرأة المصرية في السلم والأمن"

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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يفتتح محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر _ نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم اللقاء الشهري لبرنامج سفراء الأزهر أون لاين، تحت عنوان " "المرأة المصرية ودورها في السلم والأمن".

يتناول اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال حماية المرأة؛ كذا الجهود والخدمات التي يقوم بها الأزهر الشريف لدعم المرأة والأسرة المصرية، بالإضافة إلى التشريعات التي يناقشها مجلس الشيوخ في هذا الشأن.

يستضيف البرنامج النائب يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ المصري _نائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا، النائب أ.د مصطفى عبد الغني عضو مجلس الشيوخ المصري _ نائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا، النائبة الدكتورة خضرة سالم عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب الدكتور أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ المصري.

تدير اللقاء دكتورة أنوار عثمان مدير إدارة المشروعات بالمنظمة والمشرف العام على مشروع سفراء الأزهر،
ويأتي اللقاء في إطار الإحتفال بيوم المرأة المصرية.


يُبث البرنامج مباشر على صفحتي المنظمة العالمية لخريجي الأزهرو سفراء الأزهر عبر الفيسبوك، وبحضور لفيف من السادة عمداء الكليات بجامعة الأزهر، ويعقد بمقر المنظمة اليوم في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

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