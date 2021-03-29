تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تستبعد تمامُا أن يكون فيروس كورونا تسرب من مختبر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن زيارة الخبراء لمختبر ووهان في الصين، أظهرت صعوبة حدوث تسريب لفايروس كورونا من المختبر.

وقد أكدت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يتم تحديده بعد.

وزار خبراء منظمة الصحة العالمية، سوق ووهان إحدى البؤر الأولى لانتشار فيروس كورونا في الصين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.