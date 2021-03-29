محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الرصف والصرف الصحي بمدن طوخ وشبرا الخيمة

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية، تفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية في مجال الطرق والصرف الصحي، بمدن طوخ، وقليوب، وشبين القناطر، وشبرا الخيمة، لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المشكلات وحلها ميدانيا بحضور المسئولين.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف طريق مزلقان زكي بنامول بطول 3.2 كيلو متر، وبتكلفة 8 مليون جنيه، حيث التقى المحافظ بمهندسي الموقع، واستمع إلى شرح كامل لمراحل تنفيذ المشروع والتي بلغت نسبه تنفيذه 95%.



كما تابع المحافظ أعمال الرصف ووجّه بالإشراف عليها من قبل اللجنة المخصصة لإستلام الطرق، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة والدقة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب، حيث وجه المحافظ بالبدء في أعمال الرصف مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشتمل على توسعه الميدان وفتح محاور مرورية جديدة لمنع التكدسات المرورية خصوصا مع غلق مزلقان السكة الحديد.



وفي مدينة شبين تفقد المحافظ مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث تابع أعمال مشروع الصرف الصحي بالقشيش، والتقى المحافظ بمهندسي الموقع وشدد على ضرورة دفع الأعمال، حيث وصلت نسبه تنفيذ خطوط الطرد للمشروع 20%.



كما تابع المحافظ خلال الجولة تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة عرب الصوالحة على مساحة 3 فدان لخدمة عدد من القرى وهم ( تل بني تميم- كفر سليمان الور- كفر سعد بحيري- كفر الشرفا- منشأة الكرام) حيث تابع أعمال إنشاء المحطة، إذ جاري حاليا إنشاء سور على كامل المحطة.



ووجه المحافظ بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع في أقرب وقت لتأخره كثيرا، وحاجة المواطنين إليه لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى.



وفي مدينة شبرا الخيمة تفقد المحافظ موقع الهبوط المفاجئ بشارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تابع المحافظ اللجنة المكلفة بمعرفة أسباب الهبوط ومعالجته والمشكلة من الحي وجميع شركات المرافق (الكهرباء والغاز والتليفونات والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية)، كما كلف المحافظ رئيس الحي بعرض تقرير كامل عن الهبوط ومعرفة أسبابه.



جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.