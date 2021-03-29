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بزعم توفير عمل بالخارج.. ضبط شخص لإحتياله علي المواطنين بسوهاج

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنية للعمل بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول علي أموالهم.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعةعلى النحو المشار إليه.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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