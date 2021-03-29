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طارق شعبان مديراً لمرصد الأزهر للعام الثالث

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر قرارا بتجديد الثقة للدكتور طارق شعبان محمد سالم، الأستاذ المساعد بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، مديرا لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف للعام الثالث على التوالي.

حقق المرصد خلال تلك الفترة العديد من التقارير والإنجازات المتعلقة بمجال مكافحة التطرف على المستويين المحلي والدولي، كان آخرها التقرير المشترك بين وزارة الخارجية المصرية من خلال وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بالتعاون مع مرصد الأزهر.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن المرصد استقبل خلال الفترة السابقة الكثير من الزيارات الدولية وممثلين عن الأمم المتحدة والعديد من الجهات المعنية بمكافحة التطرف وسفراء ووزاء خارجية العديد من الدول الذين أثنوا على ما يقدمه مرصد الأزهر في مجال مكافحة التطرف بمختلف اللغات الأجنبية. وستكون إحدى ثمار تلك الفترة هي تواجد مرصد الأزهر في معرض الكتاب المقبل من خلال أكثر من 30 إصدارا وكتابا بأكثر من عشر لغات.

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