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أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقب الرئيس عبد الفتاح السيسى علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

ونشر علي حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.

وأضاف الرئيس: "‏لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.
‏وسلاما يا بلادي "

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