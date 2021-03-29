Advertisements

وصلنا الكشك نجيب مياه.. ضبط رجل وسيدة لسرقتهما "تاكسي" بالمرج

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements


واصلت أجهزة وزارة الداخليةجهودها لمكافحة جرائم السرقات، حيث تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه " تاكسى" بدائرة القسم، إستوقفه شاب وفتاة بدعوى توصيلهما، وأثناء ذلك توقف بالسيارة لشراء زجاجة مياه من أحد الأكشاك، ولدى عودته فوجئ بقيامهما بمغافلته، ولاذا بالفرار بالسيارة، وفى وقت لاحق تلقى إتصالًا هاتفيًا من هاتف "محدد" ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وصديقته، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى إختبائهما طرف أحد أقارب المتهم الأول بمحافظة بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المُستولى عليها، وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المُستخدم في إجراء المساومة، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة السيارة بإسلوب " المغافلة " بقصد مساومة مالكها على إعادتها نظير الإستيلاء منه على مبلغ المالى، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة،وإتهمهما بالسرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و 17 دقيقة

أسلحة رئيس برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

منذ نصف ساعة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم منتخب مصر يتلقى هدية ثمينة من صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

10:35 ص

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

11:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان