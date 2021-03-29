وصلنا الكشك نجيب مياه.. ضبط رجل وسيدة لسرقتهما "تاكسي" بالمرج





واصلت أجهزة وزارة الداخليةجهودها لمكافحة جرائم السرقات، حيث تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه " تاكسى" بدائرة القسم، إستوقفه شاب وفتاة بدعوى توصيلهما، وأثناء ذلك توقف بالسيارة لشراء زجاجة مياه من أحد الأكشاك، ولدى عودته فوجئ بقيامهما بمغافلته، ولاذا بالفرار بالسيارة، وفى وقت لاحق تلقى إتصالًا هاتفيًا من هاتف "محدد" ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وصديقته، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى إختبائهما طرف أحد أقارب المتهم الأول بمحافظة بورسعيد.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المُستولى عليها، وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المُستخدم في إجراء المساومة، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة السيارة بإسلوب " المغافلة " بقصد مساومة مالكها على إعادتها نظير الإستيلاء منه على مبلغ المالى، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة،وإتهمهما بالسرقة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

