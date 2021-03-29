جهود مصرية جديدة لتوفير لقاح كورونا للمصريين.. اعرفها



وكشفت وزارة الصحة أن 139 مركزا حاليا في مصر يتلقى فيهم المواطنون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهذه المراكز قابلة للزيادة، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة بها وحدها 39 مركز نظرًا للكثافة السكانية العالية بها.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف





ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن مصر ستحصل على كميات جديدة من لقاحات كورونا من التحالف الدولي للأمصال "جافي" قريبًا، وعندما تحصل مصر على كمية من اللقاحات سواء من الشركات أو التحالف الدولي يتم زيادة تطعيم المواطنين من هذا الوباء.مراكز لتلقي اللقاحات بالمحافظات