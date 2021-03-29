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جهود مصرية جديدة لتوفير لقاح كورونا للمصريين.. اعرفها

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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لم تدخر الدولة المصرية جهد في العمل على توفير لقاح كورونا للمواطنين أو تلقيحهم به، ضمن خطة وزارة الصحة للحد من انتشار الوباء بالبلاد.


وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.


إنتاج اللقاح في مصر

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيأتى وفد من الخبراء الصينين إلى مصر لمعاينة خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزيتها، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر.

كميات منتظرة من لقاح

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن مصر ستحصل على كميات جديدة من لقاحات كورونا من التحالف الدولي للأمصال "جافي" قريبًا، وعندما تحصل مصر على كمية من اللقاحات سواء من الشركات أو التحالف الدولي يتم زيادة تطعيم المواطنين من هذا الوباء.

مراكز لتلقي اللقاحات بالمحافظات

وكشفت وزارة الصحة أن 139 مركزا حاليا في مصر يتلقى فيهم المواطنون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهذه المراكز قابلة للزيادة، مشيرة إلى أن  محافظة القاهرة بها وحدها 39 مركز نظرًا للكثافة السكانية العالية بها.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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