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ضبط صاحب مكتب إستيراد وتصدير لإحتياله علي المواطنين بطنطا

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، و(2) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.


أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام صاحب مكتب إستيراد وتصدير،مقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء علي أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المحاصيل الزراعية مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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