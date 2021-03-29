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المطران عطا الله حنا : الدفاع عن القدس واجب انساني واخلاقي وروحي

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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- التقى المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم مع وفد من الكنيسة الارثوذكسية الروسية وذلك في كنيسة القيامة في القدس القديمة حيث رحب بزيارتهم متمنيا لهم صوما مقبولا واستعدادا مباركا يوصلنا الى اسبوع الالام والقيامة المجيدة.
وتمنى سيادته بأن نشهد قريبا انتصارا على وباء الكورونا وقد باتت ملامح هذا الانتصار تلوح بالافق فهنالك تراجع في حالات الاصابات وهنالك عودة شبه طبيعية للحياة تشمل ايضا دور العبادة التي فتحت للمصلين.
نتمنى ان تذهب هذه الجائحة غير مأسوف عليها ونصلي من اجل راحة نفوس جميع الذين فقدناهم بسبب هذا المرض ومن اجل الصحة والعافية والقوة لكافة المرضى والمصابين.
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