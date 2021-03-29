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روسيا تسجل 293 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:31 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 293 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى مؤشر منذ 9 نوفمبر الماضي، فيما انخفض عدد الإصابات الجديدة أيضا من 9088 أمس إلى 8771 اليوم.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 4 ملايين و528543، منها 98033 حالة وفاة، وفقا للتحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تماثل 7280 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع حصيلة المتعافين إلى 4 ملايين و146408 أشخاص، مع عدد الحالات الناشطة عند 284102.

 

وتراجع مؤشرات الوضع الوبائي في العاصمة موسكو، مع تسجيل 1612 إصابة و49 وفاة مقابل 1878 إصابة و52 وفاة أمس.

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