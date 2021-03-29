السيسي عن تعويم السفينة الجانحة: نطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه



وكتب "السيسي"، "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".



وأضاف، وأنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.



وتابع، "ولقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون".



علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أزمة السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، عبر صفحتة الرسمية على موقع "الفيسبوك"، اليوم الإثنين.