"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)

مصر دائمًا وهى تضع أبنائها في قلبها النابض، بشريانها على ضفاف النيل، منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة حياة كريمة، ونحن نشاهد يوميًا تدفق المبادرة إلى أبناء الشعب في كل ربوع مصر.



وفى أقصى جنوب مصر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكنور احمد الطيب.شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أرسلت مشيخة الأزهر بقافلة طبية علاجية مجانًا لاهالى حلايب أقصى جنوب مصر.



وذلك فى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعهدة الأزهر وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل الوزارة، تستمر القافلة الطبية لليوم الثاني على التوالي بالكشف الطبي المجانى وصرف الأدوية.





وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص ل"لفجر"، عنه جهود ما أسفرت عنه القافلة في اليوم الثانى عن الكشف الطبي بوحدتى ابورماد وحلايب على 1344حالة، وتم إجراء 67فحص معملى وتم إجراء تحويل لعدد33حالة لمستشفى الشلاتين المركزى لاستكمال باقى الفحوصات.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم صرف الأدوية لجميع الحالات بكامل بالمجان، موضحًا أن القافلة الطبية تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.