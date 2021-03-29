Advertisements

"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
مصر دائمًا وهى تضع أبنائها في قلبها النابض، بشريانها على ضفاف النيل، منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة حياة كريمة، ونحن نشاهد يوميًا تدفق المبادرة إلى أبناء الشعب في كل ربوع مصر.

وفى أقصى جنوب مصر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكنور احمد الطيب.شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أرسلت مشيخة الأزهر بقافلة طبية علاجية مجانًا لاهالى حلايب أقصى جنوب مصر.

وذلك فى إطار التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعهدة الأزهر وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل الوزارة، تستمر القافلة الطبية لليوم الثاني على التوالي بالكشف الطبي المجانى وصرف الأدوية.


وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص ل"لفجر"، عنه جهود ما أسفرت عنه القافلة في اليوم الثانى عن الكشف الطبي بوحدتى ابورماد وحلايب على 1344حالة، وتم إجراء 67فحص معملى وتم إجراء تحويل لعدد33حالة لمستشفى الشلاتين المركزى لاستكمال باقى الفحوصات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم صرف الأدوية لجميع الحالات بكامل بالمجان، موضحًا أن القافلة الطبية تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)
"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)
"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)
"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)
"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)
"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)
"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)
"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)
"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)
"حياة كريمة": الكشف على 1344 حالة بوحدت حلايب وأبورماد (صور)

أخبار تهمك

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

منذ نصف ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب مصر يتلقى هدية ثمينة من صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و 17 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أسلحة رئيس برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

10:35 ص

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

11:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان