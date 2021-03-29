Advertisements

وفد من الصين لمعاينة جاهزية "فاكسيرا".. تفاصيل إنتاج لقاح كورونا في مصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

تسارع وزارة الصحة، خطواتها، لتوقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر، بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط إنتاج "فاكسيرا".

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحركات وزارة الصحة لإنتاج لقاح كورونا في مصر.

وفد صيني لمعاينة فاكسيرا

لعل أحدث التحركات لإنتاج لقاح كورونا في مصر، تتمثل في زيارة وفد من الخبراء الصينين إلى مصر لمعاينة خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزيتها، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر.

موافقة الصحة العالمية


وحصلت وزارة الصحة، على تقييم إيجابي من منظمة الصحة العالمية، يسمح بتصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر، باعتبارها مركزًا لتصنيع اللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط.

توفر الإمكانات

وتتوفر لدى مصر كافة الإمكانات التي تستطيع من خلالها تصنيع لقاح كورونا وخلال أسابيع ستتم عملية التصنيع، حسب وزارة الصحة.

وأكدت الوزيرة، أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية وعدد من المختصين الدوليين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاحات فيروس كورونا تصنيع لقاحات كورونا الفجر

أخبار تهمك

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

نجم منتخب مصر يتلقى هدية ثمينة من صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

منذ نصف ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 13 ساعة

أسلحة رئيس برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

10:35 ص

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان