وفد من الصين لمعاينة جاهزية "فاكسيرا".. تفاصيل إنتاج لقاح كورونا في مصر

وفد صيني لمعاينة فاكسيرا



لعل أحدث التحركات لإنتاج لقاح كورونا في مصر، تتمثل في زيارة وفد من الخبراء الصينين إلى مصر لمعاينة خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزيتها، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر.



موافقة الصحة العالمية







وحصلت وزارة الصحة، على تقييم إيجابي من منظمة الصحة العالمية، يسمح بتصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر، باعتبارها مركزًا لتصنيع اللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط.



توفر الإمكانات



وتتوفر لدى مصر كافة الإمكانات التي تستطيع من خلالها تصنيع لقاح كورونا وخلال أسابيع ستتم عملية التصنيع، حسب وزارة الصحة.



وأكدت الوزيرة، أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية وعدد من المختصين الدوليين.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

تسارع وزارة الصحة، خطواتها، لتوقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر، بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط إنتاج "فاكسيرا".ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تحركات وزارة الصحة لإنتاج لقاح كورونا في مصر.