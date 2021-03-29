



ايداع المساعدة المقطوعة 1442 وشروط استحقاقها والاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم الطلب





يعد ايداع المساعدة المقطوعة 1442 من المساعدات الأفضل التي يتم تقديمها لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة في المملكة العربية السعودية، ولقد قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة بوضع بعض الشروط التي يجب تتوفر في المواطن ليليس الفقيرة في المملكة العربية السعودية، ولقد قامت وزارة الموارد البشرية فتمكن من الحصول على الدعم، وذلك بهدف وصول الدعم لمن يستحقه.





ايداع المساعدة المقطوعة 1442

نظرًا لتأخر موعد تلك المساعدة انطلقت بعض الشائعات حول توقف صرفها، ولقد ردت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية وأكدت أنه سيتم صرف المساعدة، ولكن نظرًا لمراجعة الطلبات للمواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على الدعم لم يتم تحديد موعد الصرف إلى الآن.





ولقد بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق رؤيتها 2030 والتي تسعى للنهوض باقتصاد المملكة، وهذا الأمر أثر إلى حد ما على محدودي الدخل والأسر الفقيرة، ولذلك قررت المملكة العربية السعودية بتقديم برنامج المساعدة المقطوعة لتقديم المساعدة والدعم لهذه الأسر مما يضمن لهم عدم الاحتياج وعيش حياة كريمة.





كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

- النقر على زر (الاستعلام عن المساعدة المقطوعة).

- كتابة الرقم الخاص بالطلب، أو رقم السجل المدني.

- ادخال كود التحقق.

- الضغط على زر (عرض).

- سينتقل الموقع إلى صفحة تشتمل على كل المعلومات المتعلقة بالمتقدم مع توضيح هل المتقدم يستحق الحصول على الدعم أم لا يستحق.





شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- ألا يقل العمر عن 35 عاماً.

- ألا يكون لدى الشخص المتقدم سجل تجاري.

- أن يكون ضمن الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا في المملكة.

- ألا ينقطع عن السعودية لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

- ومن شروط الحصول على إيداع المساعدة المقطوعة ألا يزيد دخل المتقدم عن 2000 ريال سعودي.



