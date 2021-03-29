بهذه الصورة.. شريف منير يستعيد ذكريات فيلمه مع النجوم





قام الفنان شريف منير، بمشاركة متابعيه بصورة من أرشيف كواليس تصوير فيلم "الاحتياط واجب" الذى طرح عام 1983 من بطولة النجم الراحل أحمد زكي والفنانة مديحة كامل وذلك عبر حسابه الشخصي علي موفع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" .



نشر الفنان شريف منير، الصورة التي ظهر فيها بجانب الفنان علاء عوض والفنان محسن محيى الدين، والفنان سامح السيد، والفنان الراحل وائل نور، والفنان الراحل عبد الله محمود، عبر حسابه الشخصى بموقع " انستجرام "، وعلق عليها قائلا : "ذكريات "



كما قد نشر ايضا الفنان شريف منير، صورة جديدة من كواليس فيلم "السرب" الذى يشارك فى بطولته، ويتناول العمل قصة حقيقية عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابى.