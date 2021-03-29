الموانئ البحرية: السفينة الجانحة لم تتضرر



علق اللواء بحري عصام الدين بدوي، الأمين العام لإتحاد الموانيء البحرية، على نجاح تعويم السفينة، مشيرًا إلى أنه كان متفائلا منذ بدء الأزمة بأنها ستحل في أقرب توقيت، وذلك بسبب قربه من العمال والفنيين بالهيئة، وإستشعاره الجد والتفاني بالعمل من ناحيتهم.



وأضاف "بدوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TeN، أن جميع العاملين بالهيئة كانوا واثقين من النجاح، وأن جميع العمليات من مد وتكرير ساهمت في حل المشكلة مع استمرار الجهود.



وأشار إلى أن هناك نسبة ضئيلة جدا متبقية من السفينة لا زالت عالقة، وسيتم الإنتهاء منها خلال الساعتين القادمين، معقبا: "كل من هب ودب كان بيكلم في المشكلة وأزاي تتحل، وكل الكلام المتداول على السوشيال ميديا أثبتنا أنه كلام فارغ، وهنستأنف العمل للتعويم الكامل للسفينة".



وأوضح الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية، أنه سيكون هناك تنسيق كامل لحركة باقي السفن عقب التعويم، مؤكدا أن السفينة لم تتضرر والهيئة لم تتضرر وسيتم سماع كافة الشرائط لفتح تحقيق في الواقعة.

