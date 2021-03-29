



ننشر نماذج امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي الاسترشادية 2021 ترم ثاني المعلنة من وزارة التربية والتعليم





نماذج امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي الاسترشادية 2021 ترم ثاني نستعرضها الان مع حضراتكم نظراً للارتفاع حولها مؤشرات البحث على جوجل وذلك عقب إعلان عقد اختبارات كلا الصفين فى صباح يوم التاسع والعشرين والثلاثين من مارس على مستوى جميع محافظات مصر، عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان جميع نماذج الطلاب الاسترشادية لتحميلها والتدريب عليها.





نماذج امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي

أعلنت العديد من المصادر التعليمية على أن وزارة التربية والتعليم ستجري مجموعة من الاختبارات التدريبية لطلاب جميع الصفوف الدراسية تحت أهداف تقييم الطلاب على ماتم دراسته طوال شهر مارس 2021، بعد ان تم الاعلان على مقررات الطلاب الدراسية لتقييم الطلاب على ماتم دراسته طيلة تلك الفترة فقط، عليه اشارت التربية والتعليم فى بيان رسمي لها على نشر مجموعة من النماذج لطلاب كلا الصفين على نحو نستعرض ونتابع الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال.





نماذج امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي

بامكانكم الان تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي الاسترشادية المعلنة من وزارة التربية والتعليم فور زيارة الموقع فور النقر على الرابط التالي ( اضغط هنا )، واختيار ايقونة نماذج الطلاب الاسترشادية واتمام تحديد الصف التعليمي والبدء فى إجراء تحميل تلك النماذج بالكامل، عليه جاءت جميع تلك النماذج بالصور على النحو التالي:-







