بعد ارتباط اسمها خطاً بالسفينة الجانحة.."السلحدار" تدرس إتخاذ إجراء قانوني ضد مروجي الشائعات

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بعد ارتباط اسمها خطاً بالسفينة الجانحة.."السلحدار" تدرس إتخاذ إجراء قانوني ضد مروجي الشائعات
الإثنين 29/مارس/2021 - 11:41 ص
الفجر الفني
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استضافت زهرة رامي، في برنامجها جروب الماميز، على قناة مدرستنا، أول قبطانة مصرية عربية مروة السلحدار بعد ارتباط اسمها باسم السفينة الجانحة في قناة السويس.
وقالت السلحدار أن السبب في انتشار هذه الأخبار المغلوطة هو حساب عبر موقع التدوين تويتر، قام بتحريف مقال عالمي عن الدور الذي تقدمه، وعلى الفور تناقلت الكثير من الصفحات والصحف هذه العلاقة.
ونفت السلحدار علاقتها بالسفينة الجانحة، وقالت أنها ليس لها أي علاقة بالسفينة الجانحة، مشيرة إلى أنها تعمل الآن على متن السفينة “عايدة 4” التابعة لهيئة السلامة البحرية التابعة بمحافظة الإسكندرية.
وأكدت أن جميع الصور والأخبار المتداولة عن كونها قائدة السفينة تم فبركتها وليس لها أي أساس من الصحة.
وتابعت إنها حتى الآن لم تقوم بإتخاذ أي إجراء قانوني ضد من روج هذه الشائعات وإنها فخورة بعملها في هيئة السلامة البحرية، وتابعت أنها ليس لها أي علاقة بالسفينة الجانحة، مشيرة إلى أنها تعمل الآن على متن السفينة “عايدة 4” التابعة لهيئة السلامة البحرية التابعة بمحافظة الإسكندرية.
وأكدت أن جميع الصور والأخبار المتداولة عن كونها قائدة السفينة تم فبركتها وليس لها أي أساس من الصحة.
السلحدار التحقت بالعمل على السفينة «عايدة ٤» برتبة ضابط ثان، وتُعتبر أول فتاة مصرية يوضع اسمها ضمن طاقم كبير للسفينة، حيث رفضت العمل في الشركات الخاصة، مفضلةً العمل كإحدى أفراد طاقم الأسطول المصري.
يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.
يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.
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