بعد ارتباط اسمها خطاً بالسفينة الجانحة.."السلحدار" تدرس إتخاذ إجراء قانوني ضد مروجي الشائعات



استضافت زهرة رامي، في برنامجها جروب الماميز، على قناة مدرستنا، أول قبطانة مصرية عربية مروة السلحدار بعد ارتباط اسمها باسم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وقالت السلحدار أن السبب في انتشار هذه الأخبار المغلوطة هو حساب عبر موقع التدوين تويتر، قام بتحريف مقال عالمي عن الدور الذي تقدمه، وعلى الفور تناقلت الكثير من الصفحات والصحف هذه العلاقة.

ونفت السلحدار علاقتها بالسفينة الجانحة، وقالت أنها ليس لها أي علاقة بالسفينة الجانحة، مشيرة إلى أنها تعمل الآن على متن السفينة “عايدة 4” التابعة لهيئة السلامة البحرية التابعة بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت أن جميع الصور والأخبار المتداولة عن كونها قائدة السفينة تم فبركتها وليس لها أي أساس من الصحة.

وتابعت إنها حتى الآن لم تقوم بإتخاذ أي إجراء قانوني ضد من روج هذه الشائعات وإنها فخورة بعملها في هيئة السلامة البحرية، وتابعت أنها ليس لها أي علاقة بالسفينة الجانحة، مشيرة إلى أنها تعمل الآن على متن السفينة “عايدة 4” التابعة لهيئة السلامة البحرية التابعة بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت أن جميع الصور والأخبار المتداولة عن كونها قائدة السفينة تم فبركتها وليس لها أي أساس من الصحة.

السلحدار التحقت بالعمل على السفينة «عايدة ٤» برتبة ضابط ثان، وتُعتبر أول فتاة مصرية يوضع اسمها ضمن طاقم كبير للسفينة، حيث رفضت العمل في الشركات الخاصة، مفضلةً العمل كإحدى أفراد طاقم الأسطول المصري.

يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.

يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.