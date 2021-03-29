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خلال 24 ساعة.. ضبط 16 قضية أمن عام وتنفيذ 149 حكما قضائيا متنوعا

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 16قضبة أمن عام وتنفيذ (149) حكم قضائى متنوع.

نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط (4) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- معدات زراعية)، وفى مجال مكافحة جرائم"الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"، تم ضبط (3) قضية.

تمكنت فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، من ضبط قضية بمضبوطات بلغت (440) قرص مخدر، بينما فى مجال الأمن العام، تم ضبط (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية ب
ضبط (1427) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (149) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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