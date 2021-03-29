



خطوة بخطوة.. الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 2021 برقم اللوحة من خلل رابط موقع بوابة الحكومة المصرية





الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 2021برقم اللوحة عبر بوابة الحكومة المصرية، تزايدت عمليات البحث مؤخرا خلال الفترة الحالية حول كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر. وأيضا كيفية استخراج رخص السيارات أو الرخص الشخصية.





كما أنه قد تم تعديل موقعنا الكترونيا من قبل الحكومة المصرية يتمكن المواطنين المصريين من خلاله التأكد من كافة الانتهاكات المرورية. حيث أنه خلال هذه الفترة أصبح أنه بإمكان جميع قائدي السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الموقع الذي أتاحته الحكومة المصرية، وسنوافيكم من خلال هذا المقال بخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 2021.





مخالفات المرور في مصر 2021

هناك العديد من المخالفات المرورية التي يدفع لها غرامات مالية والتي تتمثل في الأتي:





- أن يقود الشخص السيارة دون أن يمتلك رخصة قيادة خاصة به.





- أيضا عدم ربط حزم الأمان أثناء قيادة السيارة.





- وقوفك بالسيارة في أماكن لايسمح لك بأن تقف فيها.





- أيضا قيادة السيارة في الاتجاه المعاكس.





- كما أن إجراء المكالمات الهاتفية أثناء قيادة السيارة، يعد من المخالفات المرورية التي يحتسب لها غرامة مالية.





خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر 2021 برقم اللوحة

الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر 2021، يلزم اتباع عدد من الخطوات تتلخص في النقاط التالية:





- يتم الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية ( اضغط هنا ).





- ومن ثم قم بكتابة رقم لوحة السيارة أو أدخل رقم رخصة القيادة التي تود في الاستعلام عن المخالفات المرورية لها.





- قم بالنقر على إجمالي المخالفات. وعلى الفور يظهر لك إجمالي المخالفات التي يلزم دفعها.