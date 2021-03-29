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"نبيه بري": لبنان علي وشك الغرق مثل سفينة تيتانيك

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري،اليوم الاثنين، إن لبنان سيغرق مثل تيتانيك إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة. ونقل تلفزيون MTV عنه قوله في افتتاح جلسة البرلمان "سنغرق جميعنا دون استثناء".

ودخل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون في خلاف حول حكومة جديدة منذ شهور، محطما الآمال في عكس اتجاه الانهيار المالي المتفاقم في لبنان. وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع إنشاء صندوق طوارئ بقيمة 200 مليون دولار لتغطية تكاليف الوقود لشركة الكهرباء اللبنانية.

وأغلقت محطة الزهراني لتوليد الكهرباء وهي واحدة من أربعة منتجين رئيسيين للكهرباء في لبنان بعد نفاد وقودها. وقالت وزارة الطاقة إنه لا توجد أموال لدفع ثمن الواردات بعد مارس.

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نبيه بري لبنان تيتانك

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