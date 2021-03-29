تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

يجري حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عدة تغييرات على تشكيل منتخب مصر الأول اليوم أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وتقام مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد تأهل المنتخب المصري، يوم الاثنين فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





تشكيل منتخب مصر المتوقع كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، علي جبر، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية

خط الوسط المهاجم: محمد شريف، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد



