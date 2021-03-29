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انضمام خماسي المنتخب الأولمبي إلى الأهلي لإجراء مسحة طبية استعدادا لمواجهة المريخ

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حضر خماسي الأهلي المتواجدون في معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا،  إلى النادي صباح اليوم الاثنين؛ لإجراء مسحة طبية مع زملائهم بالفريق؛ استعدادا للسفر إلى السودان بعد غدٍ الأربعاء؛ لخوض مباراة المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي من الأهلي كلا من؛ مصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق. 

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة المريخ المرتقبة، بعدما حدد الجهاز الفني موعد رحلة السودان، المقرر لها الساعة الرابعة عصر الأربعاء المقبل.

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