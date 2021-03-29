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أمنية العربي ممرضة في "بنت السلطان" (خاص)

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة الشابة أمنية العربي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بنت السلطان"، وهو من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، وهو بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، أوتاكا، حسن أبو الروس. 

وقالت أمنية العربي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلاله دور ممرضة تُدعى "فاطمة" تقف بجوار روجينا وتساعدها في الهروب من المشكلة التي تتعرض لها خلال الأحداث، مُتمنية أن تنال شخصيتها والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه. 

وأوضحت أمنية العربي أنها تم ترشيحها للعمل في المسلسل من خلال نقيب المهن التمثيلية الدكتور والفنان أشرف زكي، مُضيفة :" أشرف زكي هو الأب الروحي لي، هو شبه مربيني، ومواقفه الإنسانية كبيرة مع كل الناس".

وأعربت أمنية العربي عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنانة روجينا، مُضيفة:" اللي طلعت بيه من المسلسل روجينا ممثلة جميلة تستحق كل حاجة حلوة ومبسوطة ان اشتغلت معاها جدًا واتمنى اشتغل معاها تاني، والكواليس معاها مريحة أوي".
 
وفي سياق آخر، تشارك أمنية العربي في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل"ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو آخر أعمال الفنان الراحل يوسف شعبان، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

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