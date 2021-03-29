المسشتفيات الجامعية: إحساس المرضى بعد تعاطف مقدمي الخدمي معهم سر 70% من شكاويهم



وأضاف عبدالغفار في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، "اللمسة الإنسانية لم نكن حريصين على تدريسها، فمن ضمن التغيير الذي حصل في مناهج كليات الطب، أنه جرى إدخال مواد نجاح ورسوب بكيفية التعامل مع المريض وأهله حتى يشعروا بالاهتمام".



وتابع أمين عام المستشفيات الجامعية: "الطبيب المصري عالمي، لكن كان ينقصنا أن يكون هناك منهجا منظما ومؤسسيا لآليات التعامل ومثلما يرسب الطالب في التشخيص يجب أن يرسب إذا لم يستطع إيصال المعلومة بشكل لائق للمريض وأهله".



وأوضح، أن الدور الأساسي للمستشفيات الجامعية هو التعليم والتدريب والبحث العلمي والمساهمة في العلاج، لافتًا إلى أن دخولها في منظومة التأمين الصحي الشامل لن يؤثر بالسلب على هذا الدور، وهو ما ينطبق على العالم كله: "النموذج الأقرب لنا في مصر هو ما يحدث في بريطانيا، لكن من المهم أن تحكمنا قواعد، والإعلام يجب أن يلعب دورا مهما في هذا الأمر".



قال الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المستشفيات الجامعية، إن 70% من أسباب عدم رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية الموجهة لهم ترجع إلى احساسه بعدم التعاطف الكافي من مقدمي الخدمة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل إشكالية كان يجب التعامل معها منذ بداية التدريس في كليات الطب.