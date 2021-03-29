تكريم رئيس جامعة حلوان خلال فعاليات مسابقة رالي ريادة الأعمال





*شاركت جامعة حلوان برئاسة وحضور الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان*، وإشراف الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في فعاليات اليوم الأول للتصفية النهائية لمسابقة رالي ريادة الأعمال التى ينظمها مركز ريادة الأعمال، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية جامعة الدول العربية، تزامنًا مع الاحتفال بمرور خمس سنوات علي إنشاء مركز ريادة الأعمال حيث يشارك طلاب جامعة حلوان في هذه المسابقة بالعديد من أفكار المشروعات فى المجالات الهندسية والصناعية



وقد أعرب الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن سعادتة البالغة بالتنظيم الرائع لفعاليات المسابقة وقدم شكره لجميع القائمين عليها مؤكدا على أهمية مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال» في دعم الشباب وبخاصة طلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، بالإضافة إلى نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وتقديم جميع أشكال الدعم لإنشاء شركات الشباب الناشئة.



شارك في مسابقة رالي ريادة الأعمال للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري وفد من طلبة جامعة حلوان في المجال الهندسي على النحو التالى:

الطالب زياد حسين محمد حسين من كلية التجارة BIS والطالبة يمني محمد عبدالمنعم من كلية التجارة BIS، وفي المجال الصناعي الطالبة حبيبة احمد عبدالرحمن من كلية الفنون التطبيقية، والطالب احمد طارق أنور من كلية الفنون التطبيقية وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والاستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب



كما تبادل الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، والأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان خلال اللقاء الدروع التذكارية.



يذكر أن مسابقة الرالي هذا العام تقدم لها أكثر من 1600 فكرة مشروع من كافة المحافظات المصرية بمشاركة ١٢ جامعة وهى: حلوان والقاهرة، والاسكندرية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والأزهر، أسوان، والمنصورة، وطنطا، بالإضافة إلي أكاديمية السادات والأكاديمية العربية بجمبع فروعها المنتشرة على مستوى المحافظات.



تقام الفعاليات بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ مارس ٢٠٢١ برعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وجمع كبير من مجتمع الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات وشركاء المركز ورواد الأعمال والمبتكرين.