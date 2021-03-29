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"تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس" بجامعة حلوان يعلن خطته التدريبية لشهر أبريل

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر ابريل ٢٠٢١ والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، بهدف تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالدورات التدريبية التي تساهم في تنمية مهارات وقدرات السادة أعضاء هيئة التدريس لرفع إمكاناتهم في تعليم الطلاب والبحث العلمي وهو ماينعكس بدوره بشكل مباشر على الطلاب وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل ومتطلباته.

وأشارت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن التدريب يساهم فى تنمية المهارات والتفكير المنظم والتعامل مع المشكلات والقدرة على التأقلم مع المتغيرات والابتكار والتواصل، بالإضافة لرفع اسم ومكانة الجامعة وسط أقرانها.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة منى أبو هشيمه مدير المركز أن الدورات التدريبية خلال شهر أبريل أون لاين كالآتي:
دورة كتابة مقترحات المنح البحثية والدولية - المستوى الثالث،تأهيل الشباب للريادة والابتكار، مهارات الاتصال في انماط التعليم المختلفة، معايير الجودة في العملية التدريبية، إدارة الوقت والاجتماعات.


أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي:
تأثير الموسيقى في الإنتاج العلمي.

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