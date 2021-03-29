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إبراهيموفيتش يعلق على صيامه التهديفي مع منتخب السويد

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:30 م
ابراهيوفيتش
ابراهيوفيتش
وكالات
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تحدث زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم السويد عن عدم تسجيله بعد فوز منتخب بلاده على كوسوفو 3-0، مساء الأحد في ثاني جولات المجموعاة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

واصل "السلطان" مساعدة زملائه عقب عودته من جديد لقيادة المنتخب الإسكندنافي بعد 5 أعوام من الغياب، حيث صنع هدف انتصارهم على جورجيا في المباراة الإفتتاحية قبل أيام، ثم صنع اليوم الهدف الأول في شباك كوسوفو.

وواصل "السلطان" مساعدة زملائه عقب عودته من جديد لقيادة المنتخب الإسكندنافي بعد 5 سنوات من الغياب، حيث صنع هدف انتصارهم على جورجيا في المباراة الإفتتاحية قبل أيام، ثم صنع اليوم الهدف الأول في شباك كوسوفو.

وقال مهاجم ميلان الإيطالي في تصريحات بعد المباراة: "قلت لهم إنني لا أحتاج لتسجيل الأهداف، لأنني سجل أهدافي بالفعل، أساعد زملائي على تسجيلها، وهكذا سيقتربوا من رقمي القياسي".

ويتربع "إبرا" على عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب السويد برصيد 62 هدفاً.

وأضاف: "كلما مرت الأيام، معرفتي تزداد باللاعبين سواء داخل أو خارج الملعب، اليوم الأمور سارت بشكل جيد بشكل عام، وليس فقط بيني وبين إيساك يقصد ألكسندر إيساك"، وذلك في إشارة لحالة التفاهم بينه، وبين مهاجم ريال سوسييداد الإسباني.

وأتم صاحب 39 عاماً تصريحاته بالثناء على أداء منتخب بلاده اليوم، مؤكداً أنهم لعبوا بصلابة أكبر، وصنعوا فرصاً أكثر للتهديف، مقارنة بمباراة جورجيا في افتتاح المشوار، والتي انتهت بفوزهم بهدف نظيف.

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