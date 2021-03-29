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لليوم الثاني.. إقبال كثيف على قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة قنا

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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لليوم الثاني على التوالي، تواصل قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة أعمالها لخدمة أهالي قرية أبو دياب غرب بمركز دشنا محافظة قنا،  تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و السيد اللواء طيار أ.ح.أشرف غريب الداودي محافظ قنا.وينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع وإشراف عام أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.

هذا وقد أجرى الأستاذ سهيل حمزة جولة تفقدية داخل مقر القافلة، يرافقه الدكتور عاشور عمري المدير التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار  ود. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية والشعبية بمحافظة قنا.

تأتي القافلة في تماشيًا مع المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" والتي تستهدف تنمية الريف المصري والنهوض به و  حرصًا من جامعة عين شمس على القيام  بدورها المجتمعي، وبالتعاون مع محافظة قنا ومديرية التضامن الإجتماعي ومديرية الصحة بالمحافظة.

هذا وقد بدأ توافد الأهالي على عيادات القافلة منذ الصباح الباكر، والتي تقدم خدمات الكشف المجاني من خلال تخصصات الأنف والأذن والرمد والجلدية والجراحة العامة والباطنى والقلب والجلدية والأطفال والنساء والتوليد،  بالإضافة إلى عيادة قياس السكر والضغط وحملات للتوعية الصحية حول فيروس كورونا المستجد وكذلك طرق الإسعافات الأولية من خلال الأطقم الطبية بكلية التمريض جامعة عين شمس.

هذا وتباشر صيدلية القافلة  صرف الأدوية مجانًا  للمواطنين وتحويل الحالات اللازمة للعلاج بمستشفيات  كما تفقد أ. سهيل حمزة نشاط محو الأمية وتعليم الكبار والذي يقوم بإجراء استكتابات  بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة.  


 
لليوم الثاني.. إقبال كثيف على قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة قنا
لليوم الثاني.. إقبال كثيف على قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة قنا
لليوم الثاني.. إقبال كثيف على قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة قنا
لليوم الثاني.. إقبال كثيف على قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة قنا

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