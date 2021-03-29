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الخميس.. انطلاق المسابقة الأولى للمواهب عبر الإنترنت للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تنطلق الخميس القادم المسابقة الأولى للمواهب عبر الانترنت للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس في الفترة من 1 الي 8 ابريل تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وأ.د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي وأ.د. شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين، حيث تشمل المسابقة مشاركة الطلاب بأعمالهم الفنية الأصلية بما في ذلك اللوحات والرسومات والتصوير الفوتوغرافي وعرض العزف على آلة موسيقية أو الغناء. سيتم الحكم على العمل المقدم من قبل أساتذة في كلية التربية النوعية تحت اشراف ا.د. اماني حنفي مدير ادارة الوافدين بالكلية وسيحصل جميع المشاركين على شهادة مشاركة. سيحصل المركز الأول والثاني على جوائز لإبداعهم ومواهبهم
يمكن للطلاب الوافدين التسجيل عبر الرابط الاتي للمشاركة المسابقة
https:forms.glejn7F5hhvinokMvsu7
كما يمكنكم الانضمام ومتابعة الصفحة الرسمية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس من خلال الرابط الاتي:
https:www.facebook.comISCUASU
الخميس.. انطلاق المسابقة الأولى للمواهب عبر الإنترنت للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس
الخميس.. انطلاق المسابقة الأولى للمواهب عبر الإنترنت للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس
الخميس.. انطلاق المسابقة الأولى للمواهب عبر الإنترنت للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس
الخميس.. انطلاق المسابقة الأولى للمواهب عبر الإنترنت للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس

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