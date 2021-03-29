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إبراهيموفيتش: أشعر بالرضا بدوري كصانع للأهداف

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:07 م
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش
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صرح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أنه كان يشعر بالرضا بدوره كصانع للأهداف، مؤكداً أنه لا يحتاج لتسجيل الأهداف وذلك عقب انتصار منتخب بلاده على كوسوفو 3-0، اليوم الأحد، في ثاني جولات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 .


واصل "السلطان" مساعدة زملائه عقب عودته من جديد لقيادة المنتخب الإسكندنافي بعد 5 أعوام من الغياب، حيث صنع هدف انتصارهم على جورجيا في المباراة الإفتتاحية قبل أيام، ثم صنع اليوم الهدف الأول في شباك كوسوفو.


وواصل "السلطان" مساعدة زملائه عقب عودته من جديد لقيادة المنتخب الإسكندنافي بعد 5 سنوات من الغياب، حيث صنع هدف انتصارهم على جورجيا في المباراة الإفتتاحية قبل أيام، ثم صنع اليوم الهدف الأول في شباك كوسوفو.


وقال مهاجم ميلان الإيطالي في تصريحات بعد المباراة: "قلت لهم إنني لا أحتاج لتسجيل الأهداف، لأنني سجل أهدافي بالفعل، أساعد زملائي على تسجيلها، وهكذا سيقتربوا من رقمي القياسي".


ويتربع "إبرا" على عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب السويد برصيد 62 هدفاً.


وأضاف: "كلما مرت الأيام، معرفتي تزداد باللاعبين سواء داخل أو خارج الملعب، اليوم الأمور سارت بشكل جيد بشكل عام، وليس فقط بيني وبين إيساك يقصد ألكسندر إيساك"، وذلك في إشارة لحالة التفاهم بينه، وبين مهاجم ريال سوسييداد الإسباني.


وأتم صاحب 39 عاماً تصريحاته بالثناء على أداء منتخب بلاده اليوم، مؤكداً أنهم لعبوا بصلابة أكبر، وصنعوا فرصاً أكثر للتهديف، مقارنة بمباراة جورجيا في افتتاح المشوار، والتي انتهت بفوزهم بهدف نظيف.

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