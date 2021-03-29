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99.5% و 98.5 % نسبة النجاح ببرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الانجليزية والعربية بتجارة عين شمس

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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اعلن الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس عن الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الانجليزية والعربية للفصل الدراسى الاول.


حيث بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية 99.5 % وجاءت كالآتي

المستوى الأول انجليزى 92.2%، المستوى الثانى انجليزى 99.5%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث انجليزى 99.7%، والمستوى الرابع انجليزى 99.4%.
 
واوضح سيادته انه قد بلغت نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية 98.5 %، حيث جاءت نتائجه كالآتي

المستوى الأول عربى 96.7%، المستوى الثانى عربى 98.7%.

وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث عربى 98.3%. والمستوى الرابع انجليزى 99.2%.

ووجه ا. د خالد قدري الشكر إلى إدارة الجامعة ممثلة فى ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على كل ما تلقته الكلية من دعم خلال العام الدراسى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والاجراءات التي اتخذتها الجامعة حرصأ علي سلامة الطلاب

كما وجه الشكر إلى إدارة الكلية، ممثلة في الوكلاء، مسئولى الكنترولات والسادة رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين على ما بذلوه جميعا من عمل شاق ساهم فى دقة وسرعة إعلان نتائج.

كما هنأ قدرى جميع الطلاب على نجاحهم وتمنى لهم التوفيق فى تحقيق مستقبل باهر.

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