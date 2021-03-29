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النفط يتراجع 2%مع بعد تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
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هبط النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الاثنين بعد أنباء من قناة السويس عن أن طواقم الإنقاذ تمكنت من تحريك سفينة الحاويات العملاقة التي تسد ممر التجارة العالمية الحيوي منذ قرابة أسبوع، بحسب ما نشرت "رويترز".

وهبط خام برنت 1.38 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 63.19 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي 1.48 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 59.49 دولار للبرميل.

قال مصدر ملاحي مطلع لرويترز اليوم الاثنين إن سفينة الحاويات العالقة إيفر جيفن جرى تعويمها بشكل شبه كامل وستخضع للفحص قبل تحريكها.

ولا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى وسفن البضائع الصب والناقلات المحملة بالنفط مكدسة على طرفي كلا الاتجاهين في القناة، لكن الأنباء عن تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور بعد أن كان يجري تداولها على انخفاض طفيف صباحا.

شهدت أسعار النفط تقلبا كبيرا في الأيام القليلة الماضية، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة والتأثير الأوسع نطاقا لإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا إن التقلب في السوق سيتواصل.

وقال "نظرا للتقلب في الأسبوع الماضي، يبدو أن برنت سيتحرك صوب أدنى نقطة من نطاقه الذي يتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل"، مضيفا أن الخام الأمريكي "سيهبط على الأرجح إلى أدنى نقطة من نطاقه الأسبوعي الذي يتراوح بين 57.5 و62.5 دولار للبرميل".

تتدعم الأسعار بعض الشيء من توقعات بأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على خفض مستويات الإنتاج عند اجتماعهم هذا الأسبوع.


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