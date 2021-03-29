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راعى الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر: رجال قناة السويس سطروا ملحمة وطنية جديدة وستظل القناة شريان الحياة للعالم

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قال القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن ما قام به رجال هيئة قناة السويس فجر اليوم والذى استمر طيلة الأيام الماضية، هو عمل بطولى بكل ما تحمله الكلمة.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، في تصريح خاص ل"لفجر"، أن رجال وخبراء هيئة قناة السويس، سطروا ملحمة وطنية جديدة، لنثبت للعالم أجمع أننا قادرين على إدارة الأزمة بكل حرفية وتقنية، قائلا:"مصر الحضارة والتاريخ".

وأكد راعى الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، على كل مصرى عليه أن يفتخر بأنه مصرى، مشيرًا إلى أن قناة السويس ستظل شريان الحياة للعالم أجمع مهما انف الحاقدين.

وكانت عمت الفرحة العارمة وسط جموع الشعب المصري بصفة عامة وأهالى البحر الأحمر بصفة خاصة، على
مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، اليوم، خلال إعلان تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.

وبدأت الفرحة تظهر، منذ اللحظات الأولى لتحرك السفينة الضخمة ايفر جيفن وتعالت البوستات والتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر.


فيما أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى عقب إعلان هئية قناة السويس، اللحظات الأولى لتحرك السفينة، التي يبلغ حجمها 3 مرات ملعب كرة قدم، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وقالت شركة إنش كيب لخدمات الشحن في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس إيفر جيفن، اليوم، وإنه يجري حاليا تأمينها.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت فجر اليوم، البدء بمناورات الشد التي تهدف لتعويم السفينة الجانحة.

وأظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي، وذلك لأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي،

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