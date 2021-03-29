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الأهلي يخوض مران الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:18 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تم الاتفاق مع نادي المريخ السوداني علي خوض مران الفريق الخميس المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بدلا من الجمعة؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «كان من المفترض خوض المران الرئيسي على ملعب المباراة يوم الجمعة المقبل، ولكن انشغال الملعب باستقبال مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في نفس اليوم دفعنا للاتفاق على خوض المران الرئيسي يوم الخميس».

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه الأخير يوم الجمعة علي أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم.

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