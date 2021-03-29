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السبت.. جومانا مراد ضيفة عمرو الليثي في"واحد من الناس"

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستضيف الإعلامي عمرو الليثي يوم السبت المقبل فى برنامجه "واحد من الناس"،الفنانة جومانا مراد، ويُذاع اللقاء في فى تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قناة "الحياة".

ومن المقررأن تتحدث جومانا مراد خلال ذلك اللقاء عن بدايتها في مجال التمثيل، وعن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية، وعن تفاصيل أعمالها الفنية المُقبلة.

وفي سياق آخر، شاركت جومانا مراد في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، وهو بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، خالد أنور، وهو من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وأمين جمال، ومن إنتاج شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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جومانا مراد

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