مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ينظم دورة تدريبية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبية افتراضية حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، حيث شارك في الدورة مسئولون من الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ٩ دول أفريقية وهي مصر وسيشيل والغابون وبوركينا فاسو ومالي وغينيا كوناكري وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وبنين. وقام بتقديم التدريب عدد من خبراء المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة العدل المصرية بالتعاون مع مركز القاهرة.



صرح السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة، أن هذا التدريب يأتي في وقت بالغ الأهمية حيث أن العديد من النازحين نتيجة للنزاعات المسلحة في الكثير من بلدان القارة يقعون أيضًا ضحايا للاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. كما أكد أن مركز القاهرة يعمل من خلال هذه الدورة التدريبية على تمكين المسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في الدول الأفريقية في هذا المجال وتعزيز القدرات الأفريقية لتحديد ومنع وإدارة والاستجابة لهاتين الجريمتين، وذلك في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب وتفعيلًا لمبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.



وأضاف عبد اللطيف أن المركز يحرص على تطبيق نهج متكامل للتدريب يجمع كلًا من الكوادر المدنية والشرطية والعسكرية والقضائية، موضحًا أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار أنشطة مشروع تعزيز السلام والأمن والإستقرار في أفريقيا الذي ينفذه مركز القاهرة. كما ذكر أن تدريبات الدورة تستند إلى كتيب أعده مركز القاهرة حول مكافحة ومنع الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما قام المركز بتطوير منصة رقمية لتقديم المادة العملية للمتدربين نظرًا للطبيعة الافتراضية للدورة.