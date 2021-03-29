عادل حمودة: مارلين مونرو أصيبت بـ لعنة "كينيدي"



وأشار "حمودة"، خلال برنامج "صناع التاريخ" المذاع عبر فضائية "الفجيرة"، إلى أن "مونرو" لم تستمر في علاقتها بـ "كينيدي" طويلا، خاصة وأنها كانت قد عرفت قبله شقيقه جون كينيدي، وعاملها بنفس القسوة.



وأضاف عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر،: "أصيبت مارلين مونرو بلعنة كينيدي، وأجبرت على الانتحار بحسب بعض التحقيقات الصحفية والجنائية".



قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنه بقدر ما سحرت مارلين مونرو جمهور السينما بقدر ما عانت من متاعب نفسية حادة، زاد من هذه المتاعب علاقتها بالرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي الذي أحبته وغنت له في عيد ميلاده.