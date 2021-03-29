Advertisements

عادل حمودة: مارلين مونرو أصيبت بـ لعنة "كينيدي"

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:20 م
عادل ط حموده
عادل ط حموده
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنه بقدر ما سحرت مارلين مونرو جمهور السينما بقدر ما عانت من متاعب نفسية حادة، زاد من هذه المتاعب علاقتها بالرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي الذي أحبته وغنت له في عيد ميلاده.

وأشار "حمودة"، خلال برنامج "صناع التاريخ" المذاع عبر فضائية "الفجيرة"، إلى أن "مونرو" لم تستمر في علاقتها بـ "كينيدي" طويلا، خاصة وأنها كانت قد عرفت قبله شقيقه جون كينيدي، وعاملها بنفس القسوة.

وأضاف عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر،: "أصيبت مارلين مونرو بلعنة كينيدي، وأجبرت على الانتحار بحسب بعض التحقيقات الصحفية والجنائية".

أخبار تهمك

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 21 ساعة

بسبب وزيرة الصحة.. نائب يقترح وقف عقد جلسات مجلس النواب

منذ ساعة الا ربع

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "مميش" يعلن تحرير وإبحار السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل المناورة التي حركت السفينة الجانحة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الرئيس السيسي علي إنهاء أزمة السفينة الجانحة

منذ ساعة و نصف

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 15 ساعة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 ص

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

10:15 م

عاجل.. تحرك جديد من النيابة العامة في واقعة تصادم قطاري سوهاج

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان