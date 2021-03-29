موعد وصول نجم الأهلي للقاهرة بعد مشاركته مع منتخب مالي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، يصل في الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون في 2021.





وأضاف عبدالحفيظ أن ديانج سيتواجد غدا في مران الفريق؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني.





وكان عبدالحفيظ قد أعلن أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق بالبعثة في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.





وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمباراة المريخ المحدد لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



