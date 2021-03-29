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موعد وصول نجم الأهلي للقاهرة بعد مشاركته مع منتخب مالي
الإثنين 29/مارس/2021 - 12:30 م
علي نبوي
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، يصل في الساعات الأولى من صباح غدٍ الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات تصفيات أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون في 2021.
وأضاف عبدالحفيظ أن ديانج سيتواجد غدا في مران الفريق؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني.
وكان عبدالحفيظ قد أعلن أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق بالبعثة في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.
وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر بعد غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمباراة المريخ المحدد لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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