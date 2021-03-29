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"والله وعملوها الرجالة".. كيف أشاد العرب بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس؟

الإثنين 29/مارس/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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فاقت جهود الدولة المصرية في تعويم السفينة الجانحة، توقعات العالم أجمع، والتي ساهمت في إنقاذه من انهيار اقتصادي، لذا أشاد العرب بتلك الخطوة.

ويرصد "الفجر"، ردود العرب بعد تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

تعويم السفينة الجانحة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع صباح الاثنين، أنه تم تعديل مسار سفينة الحاويات "إيفر غيفن" الجانحة في القناة منذ ستة أيام بنسبة 80%.

وأفاد ربيع عن "بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر اذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة  80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار".

إنقاذ العالم من انهيار اقتصادي

وبعد نجاح القيادة المصرية في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، "توقع العالم حل أزمة قناة السويس خلال اسابيع أو اشهور ولكن بعون الله ثم قيادة مصر وعلمائها أنقذت القاهرة العالم من انهيار اقتصادي!".

وتابع "هذا اليوم تاريخي وهذه الجهود عظيمة ومن وقف مع مصر ستخلده الإنسانية ومن هاجمها وتشمت بها بقناة الجزيرة في قطر والإخوان بتركيا ستلعنه العروبة".

مصر بتفرح

أما المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، وجه حديثه للأشقاء الكرام في مصر المحروسة، قائلًا؛ "تفائلوا بالخير وافرحوا وافتخروا أكثر ببلدكم وثقوا بأن القادم بإذن الله أفضل بحمد الله تعالى، مصر بتفرح ونحن معها نفرح".

خبر يثلح الصدور

ويقول المدون السعودي منذر آل الشيخ مبارك، "الحمدلله على نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، خبر يثلج صدر كل إنسان ويثبت للعالم أن مصر لا مكان عندها للمستحيل".

وأضاف "كلنا معك يا مصر قالها كل حر والحمدلله على قطع دابر كل شامت رده الله بخيبته لم ينل شيئًا".

شريان الحياة

بينما أشاد عمر عبد الوهاب العيسي، بنجاح التعويم، قائلًا؛ "عاد شريان الحياة العربي الذي يمر منه 14% من اقتصاد المعمورة أمن وأسرع الممرات البحرية ازدواجية العبور تربط الشرق بالغرب.

وأوضح أن "قناة السويس أطول قناة مائية بالعالم قادرة على استيعاب أضخم السفن تستخدم تكنولوجيا VTMS لمراقبة الملاحة بالرادار، السفينة الجانحة عرفت البشر أكثر بأهمية مصر".

وأشادت مريم الكعبي، بجهود مصر في تعويم السفينة، قائلةً؛ "والله وعملوها الرجالة".

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