"الصحة" توافق على تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا





شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إعلان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على طلب بدء تلقي النواب لقاح كورونا، موضحًا أن الوزيرة طلبت من الأمين العام للمجلس كشفا بأسماء النواب لبدء تلقي التطعيم لأعضاء المجلس.



وكان قد أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه أرسل خطابا لرئيس مجلس الوزراء من أجل توفير تطعيم لقاح كورونا لأعضاء المجلس.



ورد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا، طلبت فعلا من وزيرة الصحة، ووافقت، وطلبت من الأمين العام للمجلس، كشف بالأسماء للبدء خلال 48 ساعة فى إجراءات التطعيم، مشيرا إلى أنه طالب الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، بتوفير كشف بالأسماء التي ستحصل على اللقاح، لإرساله إلى وزارة الصحة لتوفير اللقاح.



كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقاد النائب مصطفى بكرى، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب عدم تطعيم النواب بلقاح كورونا حتى الآن.



وأشار "بكري" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن أعضاء مجلس النواب يجتمعون يوميا ورغم ذلك لم يتم تطعيمهم، متسائلا: هل أعضاء مجلس الوزراء لم يطعموا حتى الآن؟، ولماذا لم يتم تطعيم النواب رغم أن عددهم أكبر من الوزراء.



واقترح عضو مجلس النواب، رفع جلسات المجلس، لحين تطعيم النواب، نظرا لأن كل يوم هناك زملاء يقعون ويصابون بكورونا.





ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.



ووافق مجلس النواب، أمس الأحد، في المجموع، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وإحالته لمجلس الدولة، لمراجعته قبل الموافقة عليها نهائيًا.



ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.



